W Odessie, w wyniku rosyjskiego ataku z 18 listopada, zginęła koordynatorka i producentka kanału telewizyjnego „Pierwszy Miejski” Khrystyna Lysenko.

„Podczas pierwszego porannego ataku zginęła nasza Krich. Khrystyna Lysenko, wieloletnia koordynatorka, administratorka i producentka kanału Pierwszy Miejski” – czytamy w komunikacie.

Kanał poinformował, że podczas ataku Khrystyna szła do pracy ulicą Europejską. Do biura dzieliło ją jeszcze kilka przecznic.

„Była naszym filarem, wokół którego wszystko się kręciło. Była osobą o silnym charakterze i wielkim, dobrym, sprawiedliwym sercu” – zaznaczono w „Pierwszym Miejskim”.

Informację tę podał kanał Pierwszy Miejski na Facebooku.

W wyniku porannego ataku rosyjskich wojsk na centrum Odessy 18 listopada uszkodzony został budynek mieszkalny. Zginęło trzech cywilów, a kolejnych siedmiu mieszkańców miasta odniosło rany.

Podczas porannego ataku rosyjskiego na autostradzie M-05 Kijów – Odessa zginął Andrij, kierowca autobusu wahadłowego Narodowego Wojskowego Cmentarza Pamięci. Autobus uległ uszkodzeniom w wyniku uderzenia.

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