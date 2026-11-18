В Одессе в результате российской атаки 18 ноября погибла координатор и продюсер телеканала «Первый городской» Кристина Лысенко.

«Во время первой утренней атаки погибла наша Крич. Кристина Лысенко, многолетняя координаторка, администраторка, продюсерка «Первого городского», — говорится в сообщении.

На канале сообщили, что во время атаки Кристина шла на работу по Европейской улице. До офиса ей оставалось несколько кварталов.

«Она была нашей опорой, вокруг которой держалось всё и все. Она была человеком с крепким характером и большим, добрым, справедливым сердцем», — отметили на «Первом городском».

Об этом сообщает Первый городской канал в Facebook.

В результате утреннего обстрела российскими войсками центра Одессы 18 ноября был поврежден жилой дом. Погибли трое мирных жителей, ещё семеро горожан получили ранения.

Во время утренней российской атаки на автодороге М-05 Киев — Одесса погиб Андрей, водитель шаттла Национального военного мемориального кладбища. Автобус получил повреждения в результате удара.

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