Украинские защитники уничтожили на фронте российского военнослужащего Алексея Борисова, который в прошлом завоевал ряд спортивных наград по кикбоксингу.

Алексей Борисов родился 1 мая 1999 года, с детства занимался кикбоксингом, карате и хоккеем. На юношеском уровне он становился победителем первенства Кавказа, двукратным чемпионом РФ и бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу.

Впоследствии россиянин подписал контракт с Министерством обороны РФ и принял участие в вооруженной агрессии против Украины. Защитники Украины ликвидировали оккупанта ещё в ноябре 2025 года, однако информация об этом получила огласку после того, как в ноябре 2026 года ему посмертно присвоили российскую государственную награду.

Источник: «Главком».

Бывший волейболист сборной России Александр Кимеров пропал без вести во время войны против Украины. Последний раз он выходил на связь 16 августа.

Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта Константина Зарубина, который ранее занимался хоккеем с мячом. Он был чемпионом IX Зимней Спартакиады школьников России.

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