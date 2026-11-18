18 ноября российские захватчики более 20 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, артиллерии и ракет. Шесть человек получили ранения.

В Павлограде повреждены частные дома, хозяйственные постройки и склады. Пятеро пострадавших проходят амбулаторное лечение.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Марганецкая и Покровская общины. Повреждены предприятие и частные дома.

Также россияне атаковали агропредприятие в Губиниской общине Самаровского района. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 50-летнюю женщину. В Покровской общине Синельниковского района поврежден частный дом.

Источник: Днепропетровская ОГА.

18 ноября российские военные несколько раз атаковали FPV-дронами служебный объект Днепропетровского филиала «Газораспределительных сетей Украины».

Вечером 17 ноября российские захватчики атаковали Днепр и Никопольский район Днепропетровской области беспилотниками. В результате обстрелов пострадали шесть человек, среди них — 15-летний подросток.

Российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате обстрелов были повреждены предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

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