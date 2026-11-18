Jesienią 2026 roku żołnierze sił specjalnych GUR odkryli kryjówkę rosyjskich okupantów w lesie w Kachowce.

Najeźdźcy wykorzystywali tę trasę do przedostawania się do miejscowości w pobliżu Zaporoża.

Kryjówkę znaleźli żołnierze batalionu „Braterstwo” należącego do „Oddziału Specjalnego Timura”. Ponieważ samych okupantów nie było na miejscu, rozpoznawcy zorganizowali zasadzkę i zaczęli czekać na ich powrót.

Główny Sztab Wywiadu opublikował nagranie, na którym pokazano, jak zakończyła się próba najeźdźców, by posunąć się w kierunku Zaporoża.

Źródło: Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Przypomnijmy, że okupanci nie przeprowadzali szturmów na wschodzie obwodu charkowskiego, ale próbowali przedostać się na tyły.

Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy wzięli do niewoli dwóch rosyjskich żołnierzy z oddziału rozpoznawczego. Podczas operacji zdobyli również dokumenty i środki łączności, które mogą zawierać ważne informacje wywiadowcze.

Kostiantynówka w obwodzie donieckim pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy, pomimo oświadczeń rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o rzekomej okupacji miasta.

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