Samolot rozpoznawczy NATO typu Bombardier ARTEMIS II spędził 23 listopada ponad siedem godzin w powietrzu nad Morzem Czarnym.

Informację tę podała rosyjska agencja propagandowa TASS, powołując się na źródło w służbach kontroli ruchu lotniczego.

Według informacji źródła samolot wykonywał manewry nad Rumunią, w szczególności przelatując w pobliżu obszarów graniczących z Ukrainą.

W sobotę rano, 21 listopada, Siły Zbrojne Estonii ogłosiły ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu ze strony dronów w powiatach Ida-Virumaa i Lääne-Virumaa. W powietrze wzbiły się samoloty sojuszników z NATO, w tym tureckie myśliwce.

W środę, 23 września, rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-8 naruszył przestrzeń powietrzną Polski, wlatując z obwodu kaliningradzkiego. Rosyjski śmigłowiec przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy.

Ministerstwo Obrony Finlandii poinformowało o prawdopodobnym naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju przez rosyjski samolot wojskowy w rejonie Zatoki Fińskiej. Ministerstwo doprecyzowało, że incydent jest obecnie badany, a wszystkie okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

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