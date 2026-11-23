Długodystansowe drony Centrum Operacji Specjalnych „Alfa” Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały stację przeładunkową ropy „Kalejkino” w pobliżu miasta Almetjewsk w Republice Tatarstanu RF, położoną ponad 1200 kilometrów od granicy ukraińskiej.

W wyniku trafienia na terenie obiektu wybuchł rozległy pożar — według wstępnych danych płoną cztery zbiorniki z ropą o pojemności 20 tysięcy metrów sześciennych każdy.

„Kalejkino” jest jednym z kluczowych węzłów rosyjskiego systemu transportu ropy naftowej, do którego dostarczane są surowce z Zachodniej Syberii, Tatarstanu, Udmurtii i Baszkirii w celu odbioru, magazynowania i mieszania przed przekazaniem do głównych rurociągów naftowych i rafinerii w Federacji Rosyjskiej. SBU podkreśliła, że systematyczne ataki na infrastrukturę naftową agresora zakłócają trasy logistyczne, utrudniają funkcjonowanie rosyjskiego przemysłu rafineryjnego oraz zmniejszają dochody budżetowe z ropy naftowej, które Kreml przeznacza na finansowanie wojny przeciwko Ukrainie.

Źródło: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

W nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowosachcińsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

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