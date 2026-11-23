Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» вблизи города Альметьевска в Республике Татарстан РФ, расположенную более чем в 1200 километрах от украинской границы.

В результате попадания на территории объекта вспыхнул масштабный пожар — по предварительным данным, горят четыре резервуара с нефтью вместимостью по 20 тысяч кубометров каждый.

«Калейкино» является одним из ключевых узлов российской нефтотранспортной системы, куда поступает сырье из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана для приёма, хранения и смешивания перед подачей в магистральные нефтепроводы и на нефтеперерабатывающие заводы РФ. В СБУ подчеркнули, что системные удары по нефтяной инфраструктуре агрессора нарушают логистические маршруты, затрудняют работу российской нефтеперерабатывающей отрасли и сокращают нефтяные доходы бюджета, которые Кремль направляет на финансирование войны против Украины.

Источник: Служба безопасности Украины.

В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

Читай нас в