В понедельник, 23 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по глубокому тылу РФ, поразив нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» в Перми и нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» в Республике Татарстан.

Пермский НПЗ, расположенный более чем в 1500 километрах от украинской границы, является одним из ведущих предприятий российской отрасли с проектной мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год, выпускает более 60 видов продукции и обеспечивает топливом армию РФ.

Операция на предприятии была проведена в сотрудничестве с повстанческим движением «Черная искра», в результате чего были выведены из строя три ключевых технологических объекта — атмосферно-вакуумные трубчатки АВТ-2 и АВТ-5, без которых невозможно первичное разделение сырой нефти на фракции для производства бензина, дизельного топлива, авиатоплива и мазута, а также установку изомеризации, отвечающую за повышение октанового числа бензина.

В тот же день украинские военные во второй раз за несколько суток атаковали нефтеперекачивающую станцию «Калейкино» вблизи Альметьевска в Татарстане — один из главных узлов магистральных нефтепроводов РФ, где принимают и смешивают сырьё перед подачей на перерабатывающие заводы. На этот раз на объекте были поражены четыре резервуара, тогда как во время предыдущего удара 19 ноября там были повреждены три резервуара РВСПА-50000 вместимостью до 50 тысяч кубометров каждый. В военном командовании подчеркнули, что Силы обороны и в дальнейшем будут систематически подрывать военно-экономический потенциал агрессора в рамках права на самооборону, гарантированного статьёй 51 Устава ООН.

Источник: Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

Ранее Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также в ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

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