Украинский истребитель Су-27 за один боевой вылет поразил две цели российских оккупантов в Донецкой области.

Видео ударов обнародовала 39-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Боевую задачу выполнил летчик Андрей в зоне ответственности 3-го армейского корпуса. В ходе вылета были поражены железобетонный автомобильный мост через реку и командно-наблюдательный пункт роты одного из мотострелковых полков захватчиков.

Для нанесения ударов были использованы управляемые авиационные бомбы GBU. В бригаде отметили, что уничтожение моста затруднит перемещение российской техники и личного состава, а поражение пункта управления нарушит управление подразделениями противника на этом участке фронта.

Какие именно модификации бомб GBU были использованы, военные не уточнили.

Источник: 39-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трёх военно-транспортных самолётов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень серьезные повреждения.

Украинский пилот истребителя МиГ-29 с позывным «West» уничтожил два российских беспилотника во время отражения очередной воздушной атаки противника. Для поражения первой цели летчик применил ракету класса «воздух-воздух», а вторую сбил из авиационной пушки.

В сети опубликовали видео боевых действий украинского пилота, который уничтожил российский ударный беспилотник Shahed с помощью бортовой авиапушки.

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