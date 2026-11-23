Власти РФ приступают к строительству двух новых железнодорожных паромов для обеспечения бесперебойных морских поставок в Калининградскую область на случай транспортной блокады.

Как заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, на реализацию этого проекта планируется выделить около 50 миллиардов рублей (ориентировочно 610 миллионов долларов), а сами суда будут курсировать на переправе между портами Балтийск в Калининградской области и Усть-Луга в Ленинградской области.

Согласно обнародованным документам российского правительства, общая стоимость строительства двух судов на отечественной верфи в 2026–2030 годах составляет почти 46,95 миллиарда рублей (около 573 миллионов долларов). Из этой суммы 38,1 миллиарда рублей (примерно 465 миллионов долларов) планируется привлечь из Фонда национального благосостояния, а ещё около 8,85 миллиарда рублей (108 миллионов долларов) выделят из федерального бюджета.

Необходимость расширения морской логистики в Москве объясняют особым географическим положением эксклава, сухопутное сообщение с которым проходит через территорию Литвы и Польши. После того как в июне 2022 года Литва ввела ограничения на транзит подсанкционных товаров ЕС, Россия начала активнее использовать морские маршруты, чтобы уменьшить зависимость региона от сухопутного транзита и обеспечить дополнительные возможности для перевозки грузов по морю.

Источник: российские СМИ.

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