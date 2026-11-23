В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные нанесли прицельный удар с помощью беспилотника по автомобилю, перевозившему хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

«В Краснопольской общине враг с помощью FPV-дрона на оптоволокне нанес прицельный удар по автомобилю, который доставлял продукты питания и хлеб в местный магазин. Удар произошел именно во время разгрузки товара. В результате атаки автомобиль загорелся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за близкого расположения к магазину существовала угроза распространения огня на здание. Спасатели не допустили переброса пламени на магазин и ликвидировали пожар.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавили спасатели.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области

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