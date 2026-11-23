Российские дроны атаковали гражданскую и железнодорожную инфраструктуру Житомирской области
23 ноября войска РФ нанесли удары с помощью беспилотников по гражданским объектам и железнодорожной инфраструктуре Житомирской области.
Об этом начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил в Facebook.
По его словам, 22 ноября и в ночь на 23 ноября в результате вражеских атак была повреждена гражданская и железнодорожная инфраструктура. Так, в Коростенском районе в результате падения обломков беспилотника повреждены хозяйственное здание и окна частного жилого дома.
Также российский беспилотник нанес удар по тепловозу вблизи железнодорожной станции. В Житомирском районе россияне нанесли удар по детскому саду.
Погибших и пострадавших нет, отметил Бунечко. Пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидированы.
Ранее Россия повредила многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие.
Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.
Также российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области за сутки, погиб ребенок.