23 ноября войска РФ нанесли удары с помощью беспилотников по гражданским объектам и железнодорожной инфраструктуре Житомирской области.

Об этом начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил в Facebook.

По его словам, 22 ноября и в ночь на 23 ноября в результате вражеских атак была повреждена гражданская и железнодорожная инфраструктура. Так, в Коростенском районе в результате падения обломков беспилотника повреждены хозяйственное здание и окна частного жилого дома.

Также российский беспилотник нанес удар по тепловозу вблизи железнодорожной станции. В Житомирском районе россияне нанесли удар по детскому саду.

Погибших и пострадавших нет, отметил Бунечко. Пожары, возникшие в результате атак, оперативно ликвидированы.

Ранее Россия повредила многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

Также российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области за сутки, погиб ребенок.

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