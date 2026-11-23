Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną i kolejową w obwodzie żytomierskim
23 listopada wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadziły ataki dronami na obiekty cywilne i infrastrukturę kolejową w obwodzie żytomierskim.
Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Żytomierzu, Witalij Bunečko.
Według jego słów, 22 listopada oraz w nocy z 22 na 23 listopada w wyniku ataków wroga uszkodzona została infrastruktura cywilna i kolejowa. W powiecie korostenowskim w wyniku upadku fragmentów drona uszkodzono budynek gospodarczy oraz okna prywatnego domu mieszkalnego.
Ponadto rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową w pobliżu stacji kolejowej. W rejonie żytomierskim Rosjanie zaatakowali przedszkole.
Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych – zaznaczył Bunečko. Pożary, które wybuchły w wyniku ataków, zostały szybko ugaszone.
Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.
Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.
Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.