23 listopada wojska Federacji Rosyjskiej przeprowadziły ataki dronami na obiekty cywilne i infrastrukturę kolejową w obwodzie żytomierskim.

Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Żytomierzu, Witalij Bunečko.

Według jego słów, 22 listopada oraz w nocy z 22 na 23 listopada w wyniku ataków wroga uszkodzona została infrastruktura cywilna i kolejowa. W powiecie korostenowskim w wyniku upadku fragmentów drona uszkodzono budynek gospodarczy oraz okna prywatnego domu mieszkalnego.

Ponadto rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową w pobliżu stacji kolejowej. W rejonie żytomierskim Rosjanie zaatakowali przedszkole.

Nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych – zaznaczył Bunečko. Pożary, które wybuchły w wyniku ataków, zostały szybko ugaszone.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.

Czytaj nas na