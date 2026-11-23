Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Dymer w obwodzie kijowskim wzrosła do 11 osób.

Informację tę podał o godz. 7:23 na Telegramie przewodniczący obwodowej administracji wojskowej Timur Tkačenko.

„W Dymerze liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do 11 osób. Ratownicy wydobyli spod gruzów ciało kolejnej osoby” – poinformował Tkaczenko.

Jak poinformowała Państwowa Służba Ratownicza obwodu kijowskiego, ratownicy przez całą noc nieprzerwanie pracowali na miejscu zniszczonego budynku.

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„Prace nie ustawały ani na chwilę. Jedynie sygnały alarmu powietrznego zmuszały ratowników do tymczasowego przerwania pracy” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że w Wysznowym wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że jedna osoba zginęła, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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