Число жертв российского удара по Димеру в Киевской области возросло до 11 человек.

Об этом в 7:23 сообщил в Telegram глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Димере число погибших в результате российской атаки возросло до 11 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека», — сообщил Ткаченко.

Как сообщили в ГСЧС Киевской области, спасатели всю ночь без перерыва работали на месте разрушенного дома.

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«Работы не прекращались ни на минуту. Лишь сигналы воздушной тревоги заставляли спасателей временно прерывать работу», — говорится в сообщении.

Напомним, в Вишневом возросло число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российского удара по супермаркету Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, еще трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

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