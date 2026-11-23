Rano 23 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Charków, trafiając w budynek wielorodzinny. W wyniku ostrzału rannych zostało dwie osoby – poinformował przewodniczący Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

„Wrogi atak dronem na wieżowiec w dzielnicy Szewczenkowskiej. Odnotowano trafienie w drugie piętro budynku mieszkalnego” – czytamy w komunikacie.

Według wstępnych informacji dwie osoby odniosły obrażenia. Udzielono im pomocy medycznej.

Źródło: Oleg Syniugubow

Przypomnijmy, że w Wyshnewe wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że zginęła jedna osoba, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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