O godz. 07:01 23 listopada ogłoszono alarm powietrzny w stolicy oraz w kilku obwodach Ukrainy. Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły przed zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów.

W stolicy ogłoszono żółty poziom zagrożenia. Niedługo potem w mieście rozległy się potężne wybuchy.

Przypomnijmy, że w Wyshnewe wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wisznowe w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że zginęła jedna osoba, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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