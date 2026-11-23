По состоянию на 07:01 23 ноября в столице и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе со стороны российских беспилотников.

В столице был введен желтый уровень опасности. Впоследствии в городе раздались мощные взрывы.

Напомним, в Вишневом увеличилось число жертв российского удара по супермаркету. Число погибших в результате российского удара по супермаркету Novus в Вишневом Бучанского района Киевской области вечером 22 ноября возросло до двух человек, ещё восемь получили ранения.

В воскресенье вечером, 22 ноября 2026 года, российские войска нанесли удар по продуктовому магазину в городе Вишневом Бучанского района Киевской области. Изначально сообщалось, что один человек погиб, ещё трое гражданских лиц получили ранения. Пожар, вспыхнувший в здании торгового заведения после попадания, спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

Вечером в воскресенье, 22 ноября 2026 года, число жертв российского удара по поселку Димер Вишгородского района Киевской области возросло до трёх человек после того, как спасатели извлекли тело ещё одного погибшего из-под завалов жилого дома.

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