В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтотранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар, сообщает Exilenova+.

Дроны долетели более чем на 1200 километров от границы с Украиной до Республики Татарстан, входящей в состав России. Целью атаки стал город Альметьевск, вблизи которого расположена крупная нефтеперекачивающая станция (НПС) «Калейкино». Недавно беспилотники уже атаковали этот объект, поэтому удар в ночь с воскресенья на понедельник стал вторым масштабным обстрелом станции. Об очередной атаке на важный инфраструктурный узел сообщили OSINT-аналитики канала Exilenova+.

Мониторинговый канал Astra со ссылкой на очевидцев пишет, что воздушную тревогу в Татарстане объявили около полуночи. В Альметьевске в течение ночи несколько раз раздавались сирены и работала российская противовоздушная оборона. Под утро, по словам местных жителей, взрывы в городе «раздавались каждые три минуты» на фоне масштабной атаки.

«В „Дружбу“ попали несколько раз. Я вижу огонь», — рассказал один из очевидцев обстрела аналитикам.

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По данным OSINT-каналов, целью беспилотников стала именно НПС «Калейкино», которая напрямую связана с работой нефтепровода «Дружба». Станция обеспечивает смешивание, перекачку и распределение нефти из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, в частности её подачу в систему «Дружба». Кроме того, НПС «Калейкино» поддерживает необходимое давление и бесперебойную закачку нефти в магистральный нефтепровод.

Источники: ASTRA, Exilenova+

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