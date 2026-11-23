W nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar, jak podaje Exilenova+.

Drony przeleciały ponad 1200 kilometrów od granicy z Ukrainą do Republiki Tatarstanu, będącej częścią Rosji. Celem ataku było miasto Almetjewsk, w pobliżu którego znajduje się duża stacja przeładunkowa ropy naftowej „Kalejkino”. Niedawno drony zaatakowały już ten obiekt, więc atak w nocy z niedzieli na poniedziałek był drugim zakrojonym na szeroką skalę ostrzałem stacji. O kolejnym ataku na ważny węzeł infrastrukturalny poinformowali analitycy OSINT z kanału Exilenova+.

Kanał monitorujący Astra, powołując się na naocznych świadków, podaje, że alarm powietrzny w Tatarstanie ogłoszono około północy. W Almietiewsku w ciągu nocy kilkakrotnie rozbrzmiewały syreny i działała rosyjska obrona przeciwlotnicza. Nad ranem, według lokalnych mieszkańców, w mieście „co trzy minuty słychać było wybuchy” w związku z zakrojonym na szeroką skalę atakiem.

„Kilka razy trafiono w »Druzhbu«. Widzę ogień” – powiedział analitykom jeden ze świadków ostrzału.

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Według danych kanałów OSINT celem dronów stała się właśnie stacja przeładunkowa „Kalejkino”, która jest bezpośrednio powiązana z funkcjonowaniem rurociągu „Druzhba”. Stacja zapewnia mieszanie, pompowanie i dystrybucję ropy naftowej z Zachodniej Syberii, Tatarstanu, Udmurtii i Baszkirii, w szczególności jej dostarczanie do systemu „Druzhba”. Ponadto stacja „Kalejkino” utrzymuje niezbędne ciśnienie i zapewnia nieprzerwane pompowanie ropy do głównego rurociągu.

Źródła: ASTRA, Exilenova+

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