В Пермском крае РФ под ударом беспилотников оказался нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Об атаке сообщил 23 ноября мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Предприятие расположено в городе Перми и входит в группу «ЛУКОЙЛ». Это один из крупнейших НПЗ России, способный перерабатывать более 13 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы.

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Информации о последствиях сегодняшней атаки и возможных повреждениях предприятия пока нет.

Источник: Exilenova+

В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтотранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

Напомним, в России ограничили работу аэропортов Казани и Ижевска.

В Ростовской области РФ атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

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