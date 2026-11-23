Видео: Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ России в Пермском крае
В Пермском крае РФ под ударом беспилотников оказался нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Об атаке сообщил 23 ноября мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Предприятие расположено в городе Перми и входит в группу «ЛУКОЙЛ». Это один из крупнейших НПЗ России, способный перерабатывать более 13 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы.
Информации о последствиях сегодняшней атаки и возможных повреждениях предприятия пока нет.
Источник: Exilenova+
В ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтотранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.
Напомним, в России ограничили работу аэропортов Казани и Ижевска.
В Ростовской области РФ атакован Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.