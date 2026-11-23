Wideo: Drony zaatakowały jedną z największych rafinerii w Rosji, położoną w obwodzie permskim
W obwodzie permskim Federacji Rosyjskiej atakowi dronów padła rafineria „LUKOIL-Permnefteorgsintez”. O ataku poinformował 23 listopada kanał monitorujący Exilenova+ na Telegramie.
Zakład znajduje się w Permie i należy do grupy „LUKOIL”. Jest to jedna z największych rafinerii w Rosji, zdolna do przetwarzania ponad 13 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz smary.
Na razie nie ma informacji na temat skutków dzisiejszego ataku ani ewentualnych uszkodzeń zakładu.
Źródło: Exilenova+
W nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.
Przypomnijmy, że w Rosji ograniczono działalność lotnisk w Kazaniu i Izhevsku.
W obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej zaatakowano rafinerię w Nowoszachtinsku.