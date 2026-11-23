W obwodzie permskim Federacji Rosyjskiej atakowi dronów padła rafineria „LUKOIL-Permnefteorgsintez”. O ataku poinformował 23 listopada kanał monitorujący Exilenova+ na Telegramie.

Zakład znajduje się w Permie i należy do grupy „LUKOIL”. Jest to jedna z największych rafinerii w Rosji, zdolna do przetwarzania ponad 13 mln ton ropy rocznie. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz smary.

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Na razie nie ma informacji na temat skutków dzisiejszego ataku ani ewentualnych uszkodzeń zakładu.

Źródło: Exilenova+

W nocy z 22 na 23 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że w Rosji ograniczono działalność lotnisk w Kazaniu i Izhevsku.

W obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej zaatakowano rafinerię w Nowoszachtinsku.

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