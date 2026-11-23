Ukraińscy obrońcy zepchnęli okupantów w pobliżu Ustynówki w obwodzie charkowskim. Jednocześnie rosyjskie wojska zdołały posunąć się naprzód na kierunku zaporoskim – informuje projekt analityczny DeepState.

Siły obronne Ukrainy zepchnęły rosyjskie wojska w pobliżu Ustyniwki w rejonie Kupiańskiego w obwodzie charkowskim.

Jednocześnie okupanci zdołali posunąć się naprzód w pobliżu Werchniej Tersy w rejonie Pologów w obwodzie zaporoskim, zauważa DeepState.

Na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. brygady operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejnych około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty osobowe Federacji Rosyjskiej, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

W obwodzie czernihowskim mobilna grupa ogniowa 105. oddziału straży granicznej im. księcia Włodzimierza zestrzeliła rosyjską małą rakietę skrzydłową „Filin”. Do zniszczenia celu powietrznego żołnierze wykorzystali zautomatyzowany system.

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