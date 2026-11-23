W ciągu ostatniej doby okupanci zaatakowali 22 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło dziecko.

Informację tę podał wydział komunikacji policji obwodu sumskiego.

Zgodnie z komunikatem w gminie Nowosłobidzie w wyniku wybuchu wrogiego drona zginął 15-letni chłopiec.

W gminach Hlukhiv, Sumy, Krolevets, Krasnopil oraz Seredyna-Bud uszkodzono budynki wielorodzinne i domy prywatne.

W gminie Szostka uszkodzeniu uległy pomieszczenia poczty oraz budynek gospodarczy.

W gminie Nedrygajłów uszkodzono pomieszczenia nadleśnictwa oraz samochód.

W odniesieniu do wszystkich tych zdarzeń śledczy wszczęli postępowania karne na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy (zbrodnie wojenne). Śledztwo trwa – poinformowała policja.

Przypomnijmy, że w Wysznowym wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wisznowe w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że jedna osoba zginęła, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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