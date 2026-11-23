过去24小时内，占领军袭击了苏姆州境内的22个居民点。一名儿童在俄罗斯的炮击中丧生。

苏姆州警方新闻处通报了这一消息。

据通报，在新斯洛比德社区，一名15岁的男孩因敌方无人机爆炸身亡。

在格卢赫夫、苏梅、克罗列韦茨、克拉斯诺皮尔和塞雷迪诺-布德等社区，多栋公寓楼和私人住宅遭到损毁。

在肖斯季诺社区，邮局大楼和一处附属建筑遭到损毁。

在涅德里盖利夫社区，林业部门办公场所和一辆汽车遭到损毁。

针对上述所有事件，调查人员已依据《乌克兰刑法典》第438条（战争罪）立案侦查。警方表示，调查工作仍在进行中。

需要提醒的是，维什涅沃因俄罗斯对一家超市的袭击而造成的遇难人数有所增加。 11月22日晚，俄罗斯对基辅州布恰区维什涅沃市Novus超市的袭击造成死亡人数上升至两人，另有八人受伤。

2026年11月22日星期日晚，俄军对基辅州布恰区维什涅沃市的一家食品商店发动了袭击。最初报道称，有1人死亡，另有3名平民受伤。 该商铺在遭袭后起火，救援人员已成功将火势完全扑灭。

2026年11月22日星期日晚， 在救援人员从维什戈罗德区迪默村一栋住宅楼的废墟中救出另一名遇难者遗体后，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪默村的袭击造成的遇难人数已增至三人。

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