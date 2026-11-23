W nocy z 22 na 23 listopada rosyjskie siły zbrojne wystrzeliły w kierunku Ukrainy 153 drony różnych typów, w tym 60 dronów odrzutowych. Siły obrony przeciwlotniczej zestrzeliły i zneutralizowały 134 cele, jednak odnotowano trafienia w 11 lokalizacjach.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy atak rozpoczął się wieczorem 22 listopada, około godziny 18:00. Wojska rosyjskie wykorzystały drony uderzeniowe typu „Shahed”, w tym drony odrzutowe, drony „Gerbera” oraz drony-imitatory „Parodia”.

Wystrzelenia miały miejsce z rosyjskich miejscowości Orla, Kurska, Millerowa, Shatalowa i Primorsko-Achtaarska, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy – Doniecka, Gwardijskiego i przylądka Chauda.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych.

Według wstępnych informacji, stan na godz. 08:00, zneutralizowano 134 wrogie drony, w tym 42 odrzutowe. Jednocześnie odnotowano trafienia dronów bojowych w 11 lokalizacjach, a upadki zestrzelonych dronów i ich szczątków – w kolejnych siedmiu.

W momencie opublikowania raportu rosyjski atak nadal trwał.

Źródło: Siły Powietrzne

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