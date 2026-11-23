11月23日凌晨，俄军向乌克兰发射了153架各类型无人机，其中包括60架喷气式无人机。 防空部队击落并压制了134个目标，但仍有11处地点遭到命中。

据乌克兰武装部队空军消息，此次袭击于11月22日晚约18:00开始。 俄军使用了“沙希德”型攻击无人机，包括喷气式无人机、“赫伯”无人机以及“帕罗迪亚”仿真无人机。

无人机从俄罗斯的奥尔拉、库尔斯克、米列罗沃、沙塔洛沃和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克，以及乌克兰被临时占领的领土——顿涅茨克、格瓦尔迪耶斯基和恰乌达角发射。

此次空袭由空军、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队，以及国防军的机动火力小组共同击退。

据截至08:00的初步信息，已摧毁134架敌方无人机，其中包括42架喷气式无人机。 与此同时，记录到11处地点遭到攻击型无人机袭击，另有7处地点发现被击落的无人机及其残骸。

截至本通报发布时，俄罗斯的袭击仍在持续。

来源：空军

需要指出的是，维什涅沃市超市遭俄军袭击造成的遇难人数有所上升。 11月22日晚，俄罗斯对基辅州布恰区维什涅沃市Novus超市的袭击造成死亡人数上升至两人，另有八人受伤。

2026年11月22日星期日晚，俄军对基辅州布恰区维什涅沃市的一家食品商店发动了袭击。最初有报道称，有1人死亡，另有3名平民受伤。 该商铺在遭袭后发生火灾，救援人员已成功将火势完全扑灭。

2026年11月22日星期日晚， 在救援人员从维什戈罗德区迪默村一栋住宅楼的废墟中救出另一名遇难者遗体后，俄罗斯对基辅州维什戈罗德区迪默村的袭击造成的遇难人数已增至三人。

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