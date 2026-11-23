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У ніч проти 23 листопада російські війська запустили по Україні 153 безпілотники різних типів, зокрема 60 реактивних дронів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 134 цілі, однак зафіксовано влучання на 11 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася ввечері 22 листопада, близько 18:00. Російські війська застосували ударні БпЛА типу «Шахед», зокрема реактивні, дрони «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія».

Запуски здійснювалися з російських Орла, Курська, Міллерового, Шаталового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій України — Донецька, Гвардійського та мису Чауда.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією станом на 08:00, знешкоджено 134 ворожі безпілотники, серед них 42 реактивні. Водночас зафіксовано влучання ударних дронів на 11 локаціях, а падіння збитих безпілотників та їхніх уламків — ще на семи.

На момент оприлюднення зведення російська атака тривала.

Джерело: Повітряні сили

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