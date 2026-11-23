В ночь на 23 ноября российские войска запустили по Украине 153 беспилотника различных типов, в том числе 60 реактивных дронов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 134 цели, однако зафиксировано попадание в 11 точках.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась вечером 22 ноября, около 18:00. Российские войска применили ударные БПЛА типа «Шахед», в частности реактивные, дроны «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия».

Запуски осуществлялись из российских городов Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Украины — Донецка, Гвардейского и мыса Чауда.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительной информации по состоянию на 08:00, уничтожено 134 вражеских беспилотника, в том числе 42 реактивных. В то же время зафиксировано попадание ударных дронов в 11 точках, а падение сбитых беспилотников и их обломков — ещё в семи.

На момент публикации сводки российская атака продолжалась.

Источник: Воздушные силы

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