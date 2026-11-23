В результате удара по городу Лозовая Харьковской области ранения получили трое мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Армия РФ атаковала Лозовую. На данный момент известно о трёх пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил Синегубов.

По предварительной информации, в результате удара произошло возгорание квартиры, 4 легковых и грузового автомобилей. Подразделения ГСЧС устраняют последствия обстрела.

Источник: Олег Синегубов

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