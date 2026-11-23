Российские войска атаковали Лозовую в Харьковской области, есть раненые
В результате удара по городу Лозовая Харьковской области ранения получили трое мирных жителей.
Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
«Армия РФ атаковала Лозовую. На данный момент известно о трёх пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», — сообщил Синегубов.
По предварительной информации, в результате удара произошло возгорание квартиры, 4 легковых и грузового автомобилей. Подразделения ГСЧС устраняют последствия обстрела.
Источник: Олег Синегубов
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