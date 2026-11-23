W wyniku ataku na miasto Lozowa w obwodzie charkowskim rannych zostało trzech cywilów.

Informację tę przekazał na Telegramie szef administracji obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

„Armia Rosji zaatakowała Lozowę. Na razie wiadomo o trzech poszkodowanych. Otrzymują oni pomoc medyczną” – poinformował Sinegubow.

Według wstępnych informacji w wyniku ataku doszło do pożaru mieszkania oraz czterech samochodów osobowych i jednego ciężarowego. Jednostki Państwowej Służby Ratowniczej likwidują skutki ostrzału.

Źródło: Oleg Synegubow

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.

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