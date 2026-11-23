W wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 23 listopada w dzielnicy Sviatoshyn w stolicy, odnotowano upadek szczątków dronów na terenie dwóch placówek oświatowych. Poinformował o tym burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

Według informacji burmistrza, pod jednym z adresów szczątki spadły na teren placówki edukacyjnej, nie powodując jednak pożaru.

W tej samej dzielnicy odnotowano kolejne uderzenie szczątków drona na teren innej placówki edukacyjnej. Na miejsce zdarzeń zmierzają służby ratownicze – zaznaczył Kliczko.

Przypomnijmy, że w Wysznowym wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na supermarket. Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na supermarket Novus w Wyshnewe w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim wieczorem 22 listopada wzrosła do dwóch osób, a osiem kolejnych odniosło rany.

W niedzielę wieczorem, 22 listopada 2026 roku, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na sklep spożywczy w miejscowości Wiszniewie w rejonie Buczany w obwodzie kijowskim. Początkowo podawano, że jedna osoba zginęła, a trzech cywilów odniosło rany. Pożar, który wybuchł w budynku sklepu po trafieniu, został już całkowicie ugaszony przez służby ratownicze.

Wieczorem w niedzielę, 22 listopada 2026 r., liczba ofiar rosyjskiego ataku na miejscowość Dymer w rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim wzrosła do trzech osób po tym, jak ratownicy wydobyli ciało kolejnej ofiary spod gruzów budynku mieszkalnego.

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