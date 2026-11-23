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Війська РФ 23 листопада завдали ударів безпілотниками по цивільних об’єктах і залізничній інфраструктурі Житомирської області.

Про це начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Фейсбуці.

За його словами, 22 листопада та вночі 23 листопада внаслідок ворожих атак була пошкоджена цивільна та залізнична інфраструктура. Так, у Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджені господарська будівля та вікна приватного житлового будинку.

Також російський безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції. У Житомирському районі росіяни вдарили по дитсадку.

Загиблих і постраждалих немає, зазначив Бунечко. Пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

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