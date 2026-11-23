Российское командование активизировало оборонительные меры в Брянской, Курской и Белгородской областях. По данным движения «Атеш», военные РФ перебрасывают резервы между направлениями и срочно укрепляют позиции из-за опасений новых ударов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш» со ссылкой на своего агента, находящегося в штабе российской группировки войск «Север».

По информации подполья, российским войскам не хватает ресурсов, чтобы равномерно прикрыть все участки протяженной приграничной зоны. Из-за этого командование вынуждено постоянно менять расположение подразделений, перебрасывать резервы и ускорять сооружение оборонительных укреплений.

Агент «Атеш» рассказал о напряженной ситуации среди российских военных. По его словам, частые изменения приказов и перемещение резервов изматывают личный состав.

«Приказы постоянно меняются, резервы перебрасывают с одного участка на другой. Напряжение в приграничной зоне ощущается на каждом шагу — люди измотаны, а прикрыть все направления равномерно просто не получается», — отметил собеседник движения.

В «Атеш» считают, что рассредоточение личного состава и техники ослабляет российскую оборону и может создавать уязвимые участки на отдельных направлениях. Дополнительные проблемы, по оценке движения, могут возникать из-за ошибок командования в планировании и организации логистики.

В подполье также заявили, что продолжают следить за перемещением российских подразделений и военной техники, а собранную информацию передают Силам обороны Украины.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.

Напомним, на Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с привлечением бронетехники и мотоциклов.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

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