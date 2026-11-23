Rosyjskie dowództwo zintensyfikowało działania obronne w obwodach briańskim, kurskim i biełgorodzkim. Według informacji ruchu „Atesz” wojsko RF przenosi rezerwy między kierunkami działań i w trybie pilnym wzmacnia pozycje w obawie przed nowymi atakami Sił Obronnych Ukrainy.

Informację tę przekazuje ukraińsko-krymskotatarski ruch wojskowy „Atesz”, powołując się na swojego agenta przebywającego w sztabie rosyjskiej grupy wojskowej „Północ”.

Z informacji podziemia wynika, że rosyjskim wojskom brakuje zasobów, by równomiernie zabezpieczyć wszystkie odcinki rozległej granicy. Z tego powodu dowództwo zmuszone jest do ciągłej zmiany rozmieszczenia oddziałów, przesyłania rezerw oraz przyspieszania budowy umocnień obronnych.

Agent „Atesz” opowiedział o napiętej sytuacji wśród rosyjskich żołnierzy. Według niego częste zmiany rozkazów i przemieszczanie rezerw wyczerpują personel.

„Rozkazy ciągle się zmieniają, rezerwy są przenoszone z jednego odcinka na drugi. Napięcie na granicy odczuwa się na każdym kroku – ludzie są wyczerpani, a równomierne zabezpieczenie wszystkich kierunków po prostu nie jest możliwe” – zauważył rozmówca ruchu.

W „Atesz” uważa się, że rozproszenie personelu i sprzętu osłabia rosyjską obronę i może tworzyć słabe punkty na poszczególnych kierunkach. Dodatkowe problemy, według oceny ruchu, mogą wynikać z błędów dowództwa w planowaniu i organizacji logistyki.

W podziemiu oświadczono również, że nadal śledzą przemieszczanie się rosyjskich oddziałów i sprzętu wojskowego, a zebrane informacje przekazują Siłom Obronnym Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat przeciwnika.

Przypomnijmy, że na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. Brygady Operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejne około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty osobowe Federacji Rosyjskiej, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

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