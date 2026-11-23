22 listopada Siły Obronne Ukrainy stoczyły 149 starć z wojskami rosyjskimi. Największą aktywność najeźdźcy wykazywali na kierunkach konstantynowskim i pokrowskim.

Informacja ta pochodzi z komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowanego na Facebooku, dotyczącego sytuacji o godz. 8:00 w poniedziałek, 23 listopada.

Wróg przeprowadził 72 naloty, zrzucając 254 kierowane bomby lotnicze. Ponadto rosyjscy najeźdźcy wykorzystali 7964 drony-kamikadze i przeprowadzili 2250 ostrzałów, z czego 25 – z rakietowych systemów ognia salwowego.

Rosyjskie ataki objęły miejscowości: Koreniok, Tovstodubove, Ulanove, Bachivsk, Iskryskivszczyna, Volfyne, Neskuchne, Yastrubszczyna, Bezsalivka, Luzhky, Topolia, Vilna Sloboda, Sopych, Fotowiz, Hirki, Szaligine, Wowkivka, Malushyne, Bruski, Studenok w obwodzie sumskim, a także Chrinivka i Leonivka w obwodzie czernihowskim. Atakowi lotniczemu poddano Łuzhki.

Lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły dwa obszary skupiska sił żywych i sprzętu, dwa punkty dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz dwa systemy artyleryjskie Rosjan.

Na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim armia RF przeprowadziła trzy ataki przy użyciu sześciu pocisków KAB oraz wykonała 52 ostrzały.

Na kierunku południowo-słobozhańskim ukraińskie oddziały odparły trzy ataki wroga w kierunku Rubiżnego, Boczkowego i Iwaszczynego.

Na kierunku kupiańskim wróg nie prowadził działań szturmowych.

Na kierunku limańskim najeźdźcy przeprowadzili siedem ataków w kierunku Zaricznego i Limana.

Na kierunku Słowiańskim wojska rosyjskie przeprowadziły sześć ataków w rejonie Jampola i Ozernogo.

Na kierunku Kramatorskim armia rosyjska nie przeprowadziła ataków.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano 17 ataków. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonie Kostiantynówki oraz w kierunku Nowosielówki, Długiej Balki, Rusynego Jaru, Hruzki i Wilnego.

W rejonie Pokrowskiego wróg przeprowadził 15 ataków, próbując posuwać się w kierunku Czernihówki, Dobropilla, Bilytske, Krasnopodillia, Szyłówki, Mirnego, Sergiivki i Molodetskiego.

Na kierunku Aleksandrowskim wojska RF nie prowadziły działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipilskim Rosjanie zaatakowali siedem razy, próbując posuwać się w kierunku Dolinki, Uspisznego, Rybnego i Rizdvianki.

Na kierunku Orichów odnotowano dwa ataki wroga w kierunku Zarichnego i Pawłówki.

Na kierunku przydnieprowskim armia Rosji nie prowadziła działań szturmowych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania grup ofensywnych Rosji.

Źródło: Sztab Generalny

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 2 471 rosyjskich żołnierzy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane statystyki strat przeciwnika.

Przypomnijmy, że na kierunku Pokrowskim żołnierze 4. brygady operacyjnej „Rubizh” Gwardii Narodowej Ukrainy udaremnili kolejną próbę rosyjskich okupantów szturmu na ukraińskie pozycje z wykorzystaniem pojazdów opancerzonych i motocykli.

W ciągu ostatniej doby, 21 listopada, armia rosyjska straciła w wojnie przeciwko Ukrainie kolejnych około 2310 żołnierzy. Ogółem od początku pełnej inwazji straty osobowe Federacji Rosyjskiej, według szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wyniosły około 1 miliona 637 tysięcy osób.

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