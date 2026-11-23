11月22日，乌克兰国防军与俄军发生了149次交火。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫斯基和波克罗夫斯基方向的活动最为频繁。

乌克兰武装力量总参谋部在Facebook上发布的关于11月23日（周一）上午8:00时局情况的通报中提到了这一点。

敌军发动了72次空袭，投下254枚制导炸弹。 此外，俄罗斯侵略者还出动了7964架自杀式无人机，并实施了2250次炮击，其中25次使用火箭炮系统。

遭受俄军袭击的地区包括：科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、乌拉诺韦、巴奇夫斯克、伊斯克里斯基夫什奇纳、沃尔菲内、涅斯库奇内、雅斯特鲁布什奇纳、贝萨利夫卡、卢日基、托波利亚、维尔纳·斯洛博达、索皮奇、 福托维日、吉尔基、沙利吉内、沃夫基夫卡、马卢希内、布鲁斯基、斯图德诺克等苏姆州地区，以及切尔尼戈夫州的克里尼夫卡和列奥尼夫卡。卢日基地区遭受了空袭。

乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了两个俄军人员和装备集结区、两个无人机指挥点以及两套俄军火炮系统。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向，俄罗斯军队使用6枚高精度制导炸弹发动了3次打击，并实施了52次炮击。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰部队击退了敌人针对鲁比日诺、博奇科沃和伊瓦什奇诺方向的三次进攻。

在库皮扬斯克方向，敌军未实施突击行动。

在利曼方向，侵略者对扎里奇内和利曼方向发动了七次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，俄军在扬波尔和奥泽尔内地区发动了6次进攻。

在克拉马托尔斯克方向，俄军未发动攻击。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向，共记录到17次攻击。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及朝新塞利夫卡、多夫加·巴尔卡、鲁西诺耶·亚鲁、格鲁日斯基和维尔诺方向展开了进攻行动。

敌军在波克罗夫斯克方向发动了15次袭击，试图向切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、比利茨基、克拉斯诺波迪利亚、希利夫卡、米尔内、谢尔吉耶夫卡和莫洛德茨基方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向，俄军未实施突击行动。

在古利亚皮尔方向，俄军发动了7次攻击，企图向多林卡、乌斯皮什内、里布内和里兹德维扬卡方向推进。

在奥里霍夫方向，记录到敌军两次向扎里奇内和帕夫利夫卡方向发动的攻击。

在第聂伯河方向，俄军未实施突击行动。

在沃伦和波利斯基方向，未发现俄罗斯联邦正在组建进攻性部队群的迹象。

来源：总参谋部

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2471名俄军士兵。乌克兰武装部队总参谋部公布了最新的敌方伤亡统计数据。

需要指出的是，在波克罗夫斯克方向，乌克兰国民卫队第4特种作战旅“鲁比日”的官兵挫败了俄占军利用装甲车辆和摩托车强攻乌克兰阵地的又一次企图。

在11月21日过去的一天里，俄军在对乌战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部评估，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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