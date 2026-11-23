22 ноября Силы обороны Украины вступили в 149 боевых столкновений с российскими войсками. Наибольшую активность захватчики проявляли на Константиновском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook о ситуации по состоянию на 8:00 понедельника, 23 ноября.

Враг нанёс 72 авиаудара, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, российские захватчики задействовали 7964 дрона-камикадзе и осуществили 2250 обстрелов, из них 25 — из реактивных систем залпового огня.

Под российскими ударами оказались Коренек, Толстодубовое, Уланово, Бачевск, Искрисковщина, Волфино, Нескучное, Яструбщина, Безсаловка, Лужки, Тополя, Вольная Слобода, Сопич, Фотовиж, Горки, Шалигино, Вовковка, Малушино, Бруски, Студенок в Сумской области, а также Хриновка и Леоновка в Черниговской области. Авиаудару подверглись Лужки.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района скопления живой силы и техники, два пункта управления БПЛА и две артиллерийские системы россиян.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях армия РФ нанесла три удара шестью КАБами и осуществила 52 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили три вражеские атаки в сторону Рубежного, Бочкового и Иващиного.

На Купянском направлении враг не проводил штурмовых действий.

На Лиманском направлении захватчики провели семь атак в сторону Заречного и Лимана.

На Славянском направлении российские войска совершили шесть атак в районе Ямполя и Озерного.

На Краматорском направлении российская армия не атаковала.

На Константиновском направлении зафиксировали 17 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки и в сторону Новоселовки, Долгой Балки, Русиного Яра, Грузкого и Вольного.

15 атак совершил враг на Покровском направлении, пытаясь продвинуться в сторону Черниговки, Доброполья, Белицкого, Краснополья, Шиливки, Мирного, Сергеевки и Молодецкого.

На Александровском направлении войска РФ штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении россияне атаковали семь раз, пытаясь продвинуться в сторону Долинки, Успешного, Рыбного и Рождественки.

На Ореховском направлении зафиксированы две вражеские атаки в сторону Заречного и Павловки.

На Приднепровском направлении армия РФ штурмовых действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок РФ не выявлено.

Источник: Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали ещё 2 471 российского военнослужащего. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновлённую статистику потерь противника.

Напомним, на Покровском направлении военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Национальной гвардии Украины сорвали очередную попытку российских оккупантов штурмовать украинские позиции с привлечением бронетехники и мотоциклов.

За прошедшие сутки 21 ноября российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

Читай нас в