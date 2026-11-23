俄罗斯指挥部已在布良斯克州、库尔斯克州和别尔哥罗德州加强了防御措施。 据“阿特什”运动称，由于担心乌克兰国防军发动新一轮打击，俄军正在各战线之间调配预备队，并紧急加固阵地。

乌克兰人和克里米亚鞑靼人组成的军事组织“阿特什”援引其驻扎在俄罗斯“北方”集团军总部的一名线人消息报道了这一情况。

据地下情报显示，俄军缺乏足够资源来均匀覆盖漫长的边境线所有地段。因此，指挥部被迫不断调整部队部署、调动预备队并加快防御工事的建设。

代号“阿特什”的线人描述了俄军内部紧张的局势。据他称，频繁的命令变更和预备队的调动正使官兵们精疲力竭。

“命令不断变化，预备队被从一个区域调往另一个区域。边境地区的紧张气氛随处可见——士兵们精疲力竭，而要均匀地覆盖所有方向根本是不可能的，”该组织的消息人士指出。

“阿特什”组织认为，人员和装备的分散部署削弱了俄罗斯的防御能力，可能在某些方向上形成薄弱环节。该组织评估认为，指挥部在规划和后勤组织方面的失误可能会引发更多问题。

该地下组织还表示，他们将继续监控俄罗斯部队和军事装备的调动，并将收集到的情报转交乌克兰国防军。

过去24小时内，乌克兰守军又消灭了2471名俄军士兵。乌克兰武装部队总参谋部公布了最新的敌军伤亡统计数据。

需要指出的是，在波克罗夫斯克方向，乌克兰国民卫队第4特种作战旅“鲁比日”的官兵挫败了俄占军利用装甲车辆和摩托车强攻乌克兰阵地的又一次企图。

在11月21日过去的一天里，俄军在对乌战争中又损失了约2310名军人。 据乌克兰武装部队总参谋部评估，自全面入侵开始以来，俄罗斯联邦人员伤亡总数已达约163.7万人。

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