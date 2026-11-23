Российские войска в ходе ночного удара по Винницкой области 23 ноября повредили гражданское предприятие и частные дома.

Об этом в Telegram сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

«В результате вражеской атаки этой ночью в Винницкой области повреждено гражданское предприятие», — написала Заболотная.

По её словам, в другой общине области пострадали частные дома — повреждена крыша и выбиты окна.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, отметила она.

Ранее Россия повредила многоэтажное здание в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

Также российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области за сутки, погиб ребенок.

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