В Винницкой области в результате ночной атаки со стороны РФ были повреждены предприятие и жилые дома
Российские войска в ходе ночного удара по Винницкой области 23 ноября повредили гражданское предприятие и частные дома.
Об этом в Telegram сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.
«В результате вражеской атаки этой ночью в Винницкой области повреждено гражданское предприятие», — написала Заболотная.
По её словам, в другой общине области пострадали частные дома — повреждена крыша и выбиты окна.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, отметила она.
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