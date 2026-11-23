W trakcie nocnego ataku na obwód winnycki 23 listopada rosyjskie wojska uszkodziły przedsiębiorstwo cywilne oraz prywatne domy.

Informację tę przekazała na Telegramie szefowa Obwodnej Administracji Winnyckiej Natalia Zabolotna.

„W wyniku wrogiego ataku, który miał miejsce tej nocy w obwodzie winnickim, uszkodzono przedsiębiorstwo cywilne” – napisała Zabolotna.

Jak dodała, w innej gminie regionu ucierpiały prywatne domy — uszkodzono dach i wybito okna.

Wszystkie odpowiednie służby pracują nad usunięciem skutków ataku — zaznaczyła.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.

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