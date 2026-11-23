23 listopada w gminie Krasnopil w obwodzie sumskim rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

Informację tę podało na Facebooku Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie sumskim.

„W gminie Krasnopil wróg za pomocą drona FPV z łączem światłowodowym precyzyjnie zaatakował samochód, który dostarczał artykuły spożywcze i chleb do lokalnego sklepu. Uderzenie nastąpiło właśnie podczas rozładunku towaru. W wyniku ataku samochód stanął w płomieniach” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że ze względu na bliskie położenie sklepu istniało zagrożenie rozprzestrzenienia się ognia na budynek. Ratownicy zapobiegli przedostaniu się płomieni do sklepu i ugaszili pożar.

Według wstępnych informacji nikt nie odniósł obrażeń – dodali ratownicy.

Źródło: Główne Zarząd Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie sumskim

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.

Czytaj nas na