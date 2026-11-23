俄罗斯当局开始建造两艘新的铁路渡轮，以确保在遭遇交通封锁时，卡累利阿州的海上补给能够畅通无阻。

据俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京表示，计划为该项目投入约500亿卢布（约合6.1亿美元）， 这两艘渡轮将往返于加里宁格勒州的巴尔蒂斯克港与列宁格勒州的乌斯季-卢加港之间。

根据俄罗斯政府公布的文件，2026年至2030年期间在国内船厂建造这两艘船舶的总造价为近469.5亿卢布（约合5.73亿美元）。 其中，计划从国家福利基金中筹集381亿卢布（约合4.65亿美元），另有约88.5亿卢布（1.08亿美元）将从联邦预算中拨付。

莫斯科方面解释称，扩大海运物流的必要性源于该飞地的特殊地理位置——其陆路交通必须途经立陶宛和波兰境内。 自2022年6月立陶宛对欧盟受制裁货物的过境实施限制以来， 俄罗斯开始更积极地利用海运路线，以减少该地区对陆路过境的依赖，并为海运货物提供更多运输机会。

来源：俄罗斯媒体。

11月21日，与波兰和立陶宛接壤的俄罗斯加里宁格勒响起了警报。当地居民被敦促因无人机威胁而紧急前往避难所。

在波兰，第4瓦尔米亚-马祖里地区防卫旅将于2026年底前改编为瓦尔米亚-马祖里边境防卫旅。 该部队将承担与防御与侵略国俄罗斯加里宁格勒州接壤的边境相关的新任务。

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