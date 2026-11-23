总统通报了关于俄罗斯联邦计划袭击乌克兰的最新情报。

在视频会议结束后，他指示军方完成既定的防御任务，并要求政府官员加快受损基础设施的修复工作。

能源领域最严峻的局势仍出现在敖德萨州，该地区刚修复的输电线路和变电站屡遭占领军反复袭击。会议还讨论了第聂伯、哈尔科夫、扎波罗热、基辅、波尔塔瓦州、苏梅州和切尔尼戈夫州的情况。

据总理称，自昨晚以来，已在12个州和基辅记录到俄罗斯的袭击。铁路、能源和民用基础设施遭到破坏。共有6人遇难，另有32人受伤，其中包括一名儿童。 在维什戈罗德区，一栋五层住宅楼遭袭，死亡人数已升至11人。

此外，泽连斯基还指示加快与合作伙伴就供应防空系统以及爱国者导弹系统的PAC-2和PAC-3拦截器进行谈判，这些装备的交付延迟问题依然存在。

来源：弗拉基米尔·泽连斯基

占领军改变了战术，目前正集中力量破坏电网和输电线路，企图切断敖德萨、敖德萨州和第聂伯罗州与电源的连接。 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基11月22日表示，这导致当地局势极为严峻，大面积停电现象频发。

11月21日，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，在针对刻赤大桥的行动之前，俄罗斯已对乌克兰的桥梁发动了109次袭击。

克利奇科称，俄罗斯曾用导弹袭击了基辅的北桥和南桥。

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