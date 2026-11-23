Президент сообщил о новых данных разведки относительно планов РФ по нападению на Украину.

По итогам селекторного совещания он поручил военным выполнить поставленные задачи по защите, а правительственным чиновникам — ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры.

Наиболее сложная ситуация с энергетикой сохраняется в Одесской области, где оккупанты вновь атакуют линии электропередач и подстанции после ремонта. Также обсудили ситуацию в Днепре, Харькове, Запорожье, Киеве, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

По данным премьер-министра, с вечера российские удары были зафиксированы в 12 областях и Киеве. Повреждена железнодорожная, энергетическая и гражданская инфраструктура. Всего шесть человек погибли, ещё 32 получили ранения, среди них — ребёнок. В Вышгородском районе число погибших в результате удара по пятиэтажному жилому дому возросло до 11.

Отдельно Зеленский поручил ускорить переговоры с партнерами о поставках систем ПВО и перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для Patriot, задержки с которыми остаются проблемой.

Источник: Владимир Зеленский

Оккупанты изменили тактику и сейчас сосредоточиваются на уничтожении электросетей и линий электропередач, пытаясь отрезать от источников питания Одессу, Одесскую область и Днепровскую область. Из-за этого там сложилась крайне сложная ситуация со значительными отключениями света, рассказал 22 ноября президент Владимир Зеленский.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила 109 атак на украинские мосты до операции по Керченскому мосту.

Россия атаковала Северный и Южный мосты в Киеве ракетами – Кличко.

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