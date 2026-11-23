Prezydent poinformował o nowych danych wywiadowczych dotyczących planów Rosji dotyczących ataku na Ukrainę.

Po zakończeniu telekonferencji polecił wojskowym wykonanie wyznaczonych zadań w zakresie obrony, a członkom rządu – przyspieszenie odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Najtrudniejsza sytuacja w sektorze energetycznym utrzymuje się w obwodzie odeskim, gdzie okupanci ponownie atakują linie elektroenergetyczne i podstacje po przeprowadzonych naprawach. Omówiono również sytuację w Dnieprze, Charkowie, Zaporożu, Kijowie, obwodzie poltawskim, sumskim i czernihowskim.

Według danych premiera od wieczora odnotowano rosyjskie ataki w 12 obwodach oraz w Kijowie. Uszkodzona została infrastruktura kolejowa, energetyczna i cywilna. Łącznie zginęło sześć osób, a 32 zostały ranne, w tym dziecko. W rejonie Wyshhorod liczba ofiar śmiertelnych w wyniku uderzenia w pięciopiętrowy budynek mieszkalny wzrosła do 11.

Osobno Zełenski polecił przyspieszyć negocjacje z partnerami w sprawie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej oraz przechwytujących pocisków PAC-2 i PAC-3 do systemów Patriot, których opóźnienia nadal stanowią problem.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Okupanci zmienili taktykę i obecnie skupiają się na niszczeniu sieci energetycznych i linii przesyłowych, próbując odciąć Odessę, obwód odeskie i obwód dnieprowski od źródeł zasilania. W związku z tym w regionie tym powstała niezwykle trudna sytuacja, charakteryzująca się znacznymi przerwami w dostawach prądu – poinformował 22 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski.

21 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przed operacją dotyczącą mostu kerczeńskiego Rosja przeprowadziła 109 ataków na ukraińskie mosty.

Rosja zaatakowała rakietami most północny i południowy w Kijowie – poinformował Klitschko.

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