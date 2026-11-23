Władze Federacji Rosyjskiej rozpoczynają budowę dwóch nowych promów kolejowych, które mają zapewnić nieprzerwane dostawy morskie do obwodu kaliningradzkiego na wypadek blokady transportowej.

Jak oświadczył rosyjski premier Michaił Misustin, na realizację tego projektu planuje się przeznaczyć około 50 miliardów rubli (około 610 milionów dolarów), a same statki będą kursować na trasie między portami Bałtijsk w obwodzie kaliningradzkim a Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim.

Zgodnie z opublikowanymi dokumentami rosyjskiego rządu całkowity koszt budowy dwóch statków w krajowej stoczni w latach 2026–2030 wynosi prawie 46,95 miliarda rubli (około 573 milionów dolarów). Z tej kwoty 38,1 mld rubli (około 465 mln dolarów) planuje się pozyskać z Funduszu Dobrobytu Narodowego, a kolejne około 8,85 mld rubli (108 mln dolarów) zostanie przeznaczone z budżetu federalnego.

Konieczność rozbudowy logistyki morskiej w Moskwie tłumaczy się szczególnym położeniem geograficznym eksklawy, do której połączenia lądowe przebiegają przez terytorium Litwy i Polski. Po tym, jak w czerwcu 2022 roku Litwa wprowadziła ograniczenia dotyczące tranzytu towarów objętych sankcjami Unii Europejskiej, Rosja zaczęła aktywniej korzystać z szlaków morskich, aby zmniejszyć zależność regionu od tranzytu lądowego i zapewnić dodatkowe możliwości transportu ładunków drogą morską.

Źródło: rosyjskie media.

W rosyjskim Kaliningradzie, który graniczy z Polską i Litwą, 21 listopada włączono syreny. Mieszkańców wezwano do natychmiastowego udania się do schronów z powodu zagrożenia ze strony dronów.

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