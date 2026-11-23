23 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало на портале War&Sanctions информацию о 69 предприятиях, входящих в инвестиционный холдинг «РТ-Развитие бизнеса» российской государственной корпорации «Ростех».

В целом вкладка «Ростех» в разделе «ВПК агрессора» уже содержит данные о 836 компаниях из 11 холдингов этого крупнейшего российского военно-промышленного конгломерата.

Среди ключевых активов холдинга — группа «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим в мире производителем титана и поставляет продукцию для российской стратегической и фронтовой авиации, имея зарубежные центры дистрибуции в Китае, США, Великобритании, Германии, Швейцарии и на Кипре. В расследовании зафиксированы попытки компании обойти ограничения: в октябре этого года головной завод вышел из состава учредителей британского филиала VSMPO TIRUS UK, передав его вновь созданной гонконгской фирме QURI INVESTMENT LIMITED, а после введения американских экспортных санкций в 2023 году наладило импорт казахского ильменитового концентрата от «Экспоинжиниринг» через связанную компанию-прокладку «ТД Оптима».

Помимо титанового гиганта, в состав «РТ-Развитие бизнеса» входят компания «МФ Технологии», контролирующая холдинг VK («ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер MAX, Mail.ru, «Дзен»), разработчик нейросетевых систем распознавания лиц и транспорта NtechLab, горнорудная структура «Эльбрусметалл», а также фирма «Реале инженеринг инвест», которая незаконно разрабатывает Велико-Токмацкое месторождение марганца на временно оккупированной территории Запорожской области. В ГУР подчеркнули, что раскрытые схемы подтверждают эффективность санкционного давления, однако требуют усиленного международного мониторинга для блокирования путей обхода ограничений.

Об этом ГУР сообщило в Facebook.

На российском предприятии «ОДК-Сатурн», производящем двигатели для военной и гражданской авиации, планируют сократить почти 700 сотрудников.

В России стремительно растёт спрос на оборудование для защиты предприятий от беспилотников на фоне регулярных украинских атак. В 2026 году продажи антидроновых систем могут достичь 56 млрд рублей, причём более 60% заказов обеспечат гражданские компании.

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