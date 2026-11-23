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Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 листопада опублікувало на порталі War&Sanctions інформацію про 69 підприємств, що входять до інвестиційного холдингу «РТ-Развитие бизнеса» російської державної корпорації «Ростех».

Загалом вкладка «Ростех» у розділі «ВПК агресора» вже містить дані про 836 компаній з 11 холдингів цього найбільшого російського військово-промислового конгломерату.

Серед ключових активів холдингу — група «ВСМПО-Ависма», яка є найбільшим у світі виробником титану та постачає продукцію для російської стратегічної і фронтової авіації, маючи закордонні центри дистрибуції в Китаї, США, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії та на Кіпрі. У розвідці зафіксували спроби компанії обходити обмеження: у жовтні цього року головне підприємство вийшло зі складу засновників британської філії VSMPO TIRUS UK, передавши її новоствореній гонконгській фірмі QURI INVESTMENT LIMITED, а після запровадження американських експортних санкцій у 2023 році налагодило імпорт казахського ільменітового концентрату від «Экспоинжиниринг» через пов’язану компанію-прокладку «ТД Оптима».

Окрім титанового гіганта, до складу «РТ-Развитие бизнеса» входять компанія «МФ Технологии», що контролює холдинг VK («ВКонтакте», «Одноклассники», месенджер MAX, Mail.ru, «Дзен»), розробник нейромережевих систем розпізнавання облич і транспорту NtechLab, гірничорудна структура «Эльбрусметалл», а також фірма «Реале инженеринг инвест», яка незаконно розробляє Велико-Токмацьке родовище марганцю на тимчасово окупованій території Запорізької області. У ГУР підкреслили, що викриті схеми підтверджують дієвість санкційного тиску, однак вимагають посиленого міжнародного моніторингу для блокування шляхів обходу обмежень.

Про це ГУР повідомило у Фейсбуці.

На російському підприємстві «ОДК-Сатурн», яке виробляє двигуни для військової та цивільної авіації, планують скоротити майже 700 працівників.

У Росії стрімко зростає попит на обладнання для захисту підприємств від безпілотників на тлі регулярних українських атак. У 2026 році продажі антидронових систем можуть сягнути 56 млрд рублів, причому понад 60% замовлень забезпечать цивільні компанії.

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